В Литве за минувшие сутки выявлено 32 новых случая коронавируса, в Эстонии - два

За минувшие сутки в Литве подтверждено 32 новых случая коронавируса, общее число заражений с начала пандемии выросло до 2906, сообщил в понедельник Национальный центр общественного здоровья Литвы.

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В настоящее время коронавирусом в Литве больны 967 человек, 1840 человек выздоровели. В изоляции находятся 4890 человек.

От коронавируса скончались 86 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.

С 1 июня в Литве было зарегистрировано 188 завозных случаев Covid-19.

За минувшие сутки проверено 1535 проб на коронавирус, общее число сделанных в стране тестов с начала пандемии составляет 639 044.

В Эстонии за сутки добавились два позитивных результата тестов на коронавирус, сообщил в понедельник департамент здоровья Эстонии.

За сутки проанализированы 228 первичных тестов на Covid-19. Уровень заболеваемости в Эстонии за последние 14 дней составляет 13,8 случая на 100 000 населения.

По состоянию на утро понедельника госпитализация в связи с коронавирусом требовалась в Эстонии 9 пациентам, на искусственной вентиляции легких пациентов не было.

По состоянию на утро понедельника выздоровели 2088 человек.

Всего в Эстонии сделано почти 148 000 первичных тестов Covid-19, из них 2375, то есть 1,6% дали позитивный результат.