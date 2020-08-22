В Литве за прошедшие сутки подтверждено 30 новых случаев коронавируса, еще один человек умер
Foto: EPA/Scanpix/LETA

За минувшие сутки в Литве подтверждено 30 новых случаев коронавируса, один инфицированный Covid-19 человек умер, сообщает Министерство здравоохранения Литвы.

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На данный момент общее количество случаев Covid-19 в Литве выросло до 2594, 1766 человек выздоровели.

От коронавируса в Литве скончались уже 84 человека. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.

За минувшие сутки проведено 5176 тестов на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 604 689.

В Эстонии за минувшие сутки проанализировано 1152 первичных теста на Covid-19, положительный результат дал 21 тест.

С начала пандемии в Эстонии проведено 140 206 анализов на Covid-19, 2265 из них дали положительный результат. За сутки не зафиксировано новых смертей, всего в Эстонии от коронавируса скончались 63 человека.

На утро субботы в стационарном лечении нуждались 11 человек с коронавирусом, на искусственной вентиляции легких не было ни одного пациента.

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LETA

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