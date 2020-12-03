В Литве за прошедшие сутки выявлено 2450 новых случаев Covid-19, в Эстонии - 451

В Литве за прошедшие сутки выявлено 2450 новых случаев Covid-19, 17 инфицированных скончались, со ссылкой на статистический департамент страны сообщает LETA.

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На сегодняшний день это наибольшее число выявленных за сутки больных Covid-19 в Литве с начала пандемии.

За прошедшие сутки проведено 12 406 анализов на Covid-19, доля положительных результатов теста составила 19,7%.

В общей сложности с начала распространения Covid-19 в Литве заражение было выявлено у 67 066 человек, подтверждено выздоровление 26 836 человек.

С начала пандемии с диагнозом Covid-19 скончались 564 человека, еще 289 инфицированных умерли по другим причинам.

В больницах Литвы на сегодняшний день лечатся 1885 пациентов с Covid-19, 148 из них находятся в реанимации.

По данным Литовского национального центра общественного здоровья, 14-дневная совокупная заболеваемость Covid-19 в стране составляет 952,4 случая на 100 тыс. жителей.

За последние сутки в Эстонии проанализировали 5 402 теста на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 451, или 8,3% от общего количества тестов, сообщает rus.delfi.ee.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 358,17 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 6,6%.