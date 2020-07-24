В Литве за прошедшие сутки выявлено 26 новых случаев Covid-19

За минувшие сутки в Литве подтверждено 26 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией Covid-19, сообщило 24 июля Министерство здравоохранения Литвы.

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По подсчетам BNS, это максимальное количество констатированных за сутки случав заражения с начала мая.

Таким образом, число выявленных случаев "Covid-19" в Литве с начала эпидемии выросло до 1986.

Сейчас коронавирусом в Литве больны 277 человек, 1616 человек выздоровели. В самоизоляции находятся 99 человек.

От коронавируса в Литве скончались 80 человек. Еще 13 заразившихся умерли по другим причинам.