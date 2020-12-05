В Литве за прошедшие сутки выявлено 2848 новых случаев Covid-19, в Эстонии 561
Foto: AFP/Scanpix/LETA

В Литве за прошедшие сутки выявлено 2848 новых случаев Covid-19, 21 инфицированный скончался, сообщает статистический департамент. В Эстонии 561 новый заболевший, один человек скончался.

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И в Эстонии, и в Литве сегодня поставлен антирекорд по числу заболевших с начала пандемии.

За прошедшие сутки в Литве проведено 12 039 анализов на Covid-19, доля положительных результатов теста составила 23,7%. В Эстонии проведено 6407 тестов.

Кумулятивная заболеваемость на 5 декабря составила в Литве 992,3 случая на 100 тыс. жителей, в Эстонии — 385,64 случая.

В общей сложности с начала распространения Covid-19 в Литве заражение было выявлено у 72 430 человек, подтверждено выздоровление 30 277 человек. С начала пандемии с диагнозом Covid-19 в Литве скончались 611 человек, еще 318 инфицированных умерли по другим причинам.

В больницах Литвы на сегодняшний день лечится 1981 пациент с Covid-19, 147 из них находятся в реанимации, 87 необходима искусственная вентиляция легких.

По состоянию на утро 5 декабря, в Эстонии с коронавирусной инфекцией в больничном лечении нуждаются 239 человек, 12 пациентов находятся на искусственной вентиляции легких. Всего в Эстонии с начала пандемии от коронавирусной инфекции умерли 126 человек.

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