В Литве за сутки 1 464 новых случая Covid-19, в Эстонии - 548

За минувшие сутки в Литве было выявлено 1 464 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 14 человек, со ссылкой на Департамент статистики сообщает rus.delfi.lt.

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11 скончавшихся были не привиты или привиты частично. 3540 человек привиты первой дозой вакцины. В целом за сутки было сделано 9 167 прививок.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 569,5 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 6,3%.

За минувшие сутки было сделано 15 тыс. молекулярных (ПЦР) и 11,6 тыс. антигенных тестов на Covid-19.

В Вильнюсе врачи уже неделю борются за жизнь 14-летнего подростка, который болен коронавирусом. Ребенок не был привит, заразился вирусом от домашних.

В реанимациях сейчас лежат 116 больных коронавирусом. Министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис сказал, что когда их станет 200, ситуация будет такой же, какая была зимой. "С этого момента врачам придется выбирать, чью жизнь спасать, а чью уже нет", – сказал министр.

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 6658 результатов тестов на "Covid-19", позитивный результат дали 548 из них. Скончались четверо зараженных коронавирусом.

По состоянию на утро пятницы стационарное лечение из-за симптомов Covid-19 требуется 141 пациенту. Всего госпитализированы 169 пациентов с коронавирусом, 117 из них не вакцинированы (69,2%), у 52 человек (30,8%) курс вакцинации завершен.

За сутки в больницах открыты 17 новых историй болезни. Скончались четверо человек с коронавирусом: 74-летняя женщина, 83-летний мужчина, 84-летняя женщина и 88-летняя женщина.

Из 548 новых случаев коронавируса в 388 случаях вирус установлен у невакцинированных, а в 160 случаях у полностью завершивших курс вакцинации.

За сутки введено 4117 доз вакцины, всего введено 1 350 078 доз. Не менее, чем одной дозой вакцины, иммунизировано 66,3% взрослого населения страны.