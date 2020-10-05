В Литве за сутки 100 новых случаев коронавируса, в Эстонии - 10

За минувшие сутки в Литве выявлено 100 новых случаев коронавируса, общее количество случаев заболевания составило 5285, сообщило Министерство здравоохранения Литвы в понедельник.

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В Литве все еще больны 2675 человек, выздоровело 2497 человек.

Covid-19 унес жизни 94 человек, 19 зараженных скончались по другим причинам. В изоляции находится 26 162 человека.

С 1 июня в Литве выявлено 285 привозных случаев. За минувшие сутки проверено 1916 проб на коронавирус. В целом проведено 801 362 теста.

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 630 первичных тестов на "Covid-19", 10 тестов дали позитивный результат.

Заболеваемость за последние 14 дней составляет 51,02 случая на 100 000 населения.

По состоянию на утро понедельника госпитализирован 41 человек, трое подключены к аппарату ИВЛ.

За сутки не зафиксировано новых смертей, всего в Эстонии от коронавируса скончались 67 человек. По состоянию на понедельник выздоровели 2755 человек.

Всего в Эстонии сделано около 222 000 первичных тестов, из них 3617 тестов (1,6%) дали позитивный результат.