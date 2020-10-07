В Литве за сутки 117 новых случаев коронавируса, в Эстонии - 25
Foto: AFP/Scanpix/LETA

За сутки в Литве подтверждены две смерти от "Covid-19", выявлено 117 новых случаев заражения коронавирусом, общее число заразившихся составило 5483, сообщило Министерство здравоохранения в среду.

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Сейчас в Литве 2761 человек продолжает болеть коронавирусом, 2600 выздоровели. В целом от Covid-19 в стране скончался 101 человек, по другим причинам - 21 зараженный. В изоляции находятся 30 662 человека.

С 1 июня в Литве выявлен 291 привозной случай.

За минувшие сутки проверено 7277 проб на коронавирус. В целом проведено 815 260 тестов.

За минувшие сутки в Эстонии выявлено 25 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего проведено более 1000 тестов. Об этом в среду сообщил департамент здоровья Эстонии.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние две недели составляет 49,14 случая на 100 000 жителей.

По состоянию на утро 7 октября в больницах находится 39 пациентов с коронавирусом. Трое пациентов нуждаются в искусственной вентиляции легких.

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LETA

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