В Литве за сутки 1371 новый случай Covid-19, в Эстонии - 632
Foto: DELFI

За минувшие сутки в Литве подтвержден 1371 новый случай коронавируса, от этого заболевания скончалось 29 человек, сообщил в четверг Департамент статистики.

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За минувшие сутки зафиксировано также 170 выздоровлений от Covid-19. Количество тестов, сделанных за сутки, составило 10 182.

С начала пандемии в Литве зарегистрировано 164 414 случаев Covid-19, 97 511 человек выздоровели, 63 490 продолжают болеть.

От коронавируса в Литве скончались 2346 человек.

Первой дозой вакцины от Covid-19 в Литве привиты 31 524 человека.

За минувшие сутки в Эстонии сделано 5884 теста на коронавирус, позитивный результат дали 632 первичных теста (12,6%), скончались десять инфицированных.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 574,28 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов - 12% от общего количества.

За сутки открыты 34 новых истории болезни "Covid-19", в госпитализации нуждаются 386 пациентов.

В Эстонии от Covid-19 провакцинированы 14 879 человек.

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LETA

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Коронавирус Литва Эстония
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