В Литве за сутки 1945 новых случаев заражения Covid-19, в Эстонии — 717
Foto: DELFI.lt

За минувшие сутки в Литве был выявлен 1945 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 12 человек, сообщил в субботу Департамент статистики.

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7 скончавшихся были не привиты или привиты частично. 714 человек были привиты первой дозой вакцины. В целом — 6875 человека. В больницах лечении от Covid-19 проходят 967 человек, 95 из них — в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 737 случаев. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 13,5%. В общей сложности в Литве с начала пандемии Covid-19 заболело почти 520 000 человек, умерли больше 7400 человек.

Что касается Эстонии, там за минувшие сутки проанализированы 5672 результата тестов, позитивный результат дали 717 из них. Из получивших позитивный результат 313 человек не вакцинированы, а у 404 завершен курс вакцинации.

По состоянию на утро 1 января, в больницах находится 223 пациента с коронавирусом. Из них 152 человека нуждаются в больничном лечение из-за тяжелого течения Covid-19, а из них в свою очередь 122 человека, то есть 80,3%, не вакцинированы, а 30, то есть 19,7%, прошли курс вакцинации, пишет Postimeess.

За сутки ввели 674 дозы вакцины, в том числе введено 95 первых доз.

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