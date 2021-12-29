За минувшие сутки в Литве было выявлено 1948 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончалось 17 человек, сообщил в среду Департамент статистики.

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11 скончавшихся не были привиты или были привиты частично.

За минувшие сутки 1815 человек привиты первой дозой вакцины. В целом за сутки было сделано 22 175 прививок.

В больницах сейчас проходит лечение 1072 человека — на несколько десятков меньше, чем ранее, 109 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 11 000 молекулярных (ПГР) тестов и 4,6 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

По состоянию на утро среды в Эстонии госпитализированы 234 пациента с коронавирусом, за сутки скончались четыре человека с коронавирусом.

Госпитализация из-за тяжелой формы Covid-19 требуется 168 пациентам, из них 140 (83,3 процента) не вакцинированы, а у 28 человек (16,7 процента) завершен курс вакцинации. За сутки в больницах открыты 35 новых историй болезни.

Скончались четыре человека с коронавирусом: 79-летний мужчина, 80-летний мужчина, 85-летний мужчина и 88-летняя женщина.

За сутки проанализированы 7297 результатов тестов, позитивный результат дали 880 из них. 489 человек с позитивным результатом теста не вакцинированы, у 391 курс вакцинации завершен.

За сутки введено 7544 дозы вакцины, в том числе 809 первых доз. По состоянию на утро среды дополнительную или бустерную дозу вакцины получили 282 296 человек. Две дозы вакцины в Эстонии получили 61,3 процента населения.

В Эстонии зарегистрировано 1916 случаев омикрон-штамма, на которые указало генотипирование.