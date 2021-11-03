В Литве за сутки 2032 новых случая Covid-19, в Эстонии - 2306

За минувшие сутки в Литве было выявлено 2032 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 32 человека, со ссылкой на Департамент статистики пишет ru.delfi.lt.

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Среди скончавшихся от коронавируса 28 человек были не привиты или привиты не полностью.

За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 76 человек, полную схему вакцинации завершили 202 жителя. В больницах сейчас проходит лечение 1830 пациентов с Covid-19, почти почти столько же, сколько и сутками ранее. 142 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 6,3 тыс. молекулярных (ПЦР) и 4,6 тыс. антигенных тестов на коронавирус. За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей продолжал несколько снизился и составил 1385,4 случая. Доля положительных тестов за выросла до 17,5%.

За последние сутки в Эстонии проанализировали 10 254 теста на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 2 306, или 22,5% от общего количества тестов, сообщает rus.delfi.ee.

По состоянию на утро 3 ноября в больнице находятся 610 зараженных коронавирусом пациентов. Из них 444 нуждаются в стационарном лечении из-за тяжелого COVID-19, из них в свою очередь 312, или 70,3%, не вакцинированы и 132, или 29,7%, с завершенным курсом вакцинации.

За сутки в больницах открыли 83 новых историй болезни. Умерло 13 зараженных коронавирусом: 44-летний мужчина, 68-летние мужчина и женщина, 70-летняя женщина, 73-летняя женщина, 77-летняя женщина, 81-летняя женщина, 85-летняя женщина, 86-летний мужчина, 87-летняя женщина, 89-летняя женщина, 91-летние мужчина и женщина.

За последние сутки проанализировали 10 254 результата теста, из которых 2 306 оказались положительными. Из получивших положительный тест 1 414 не были вакцинированы и 892 с завершенным курсом вакцинации.

За сутки ввели 9 922 дозы вакцины, из них новых вакцинаций начали 2 091. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 56 572 человека. Охват всего населения Эстонии двумя дозами вакцины — 57,4%.