В Литве за сутки 2939 новых случаев Covid-19, в Эстонии заболели 1324 человека

За минувшие сутки в Литве было выявлено 2939 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 20 человек, сообщил в пятницу Департамент статистики.

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Среди скончавшихся от коронавируса 17 человек был не привиты или привиты не полностью.

За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 3072 человека, полную схему прививки завершили 3061 житель. Бустерную дозу получили 4021 человек.

В больницах сейчас проходит лечение 1735 пациентов с Covid-19, почти на четыре десятка больше, чем сутками ранее. 148 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 16 000 молекулярных (ПЦР) тестов и 10 000 антигенных тестов на коронавирус.

Что же касается Эстонии, там за минувшие сутки проанализировали 8463 результата тестов на Covid-19, позитивный результат дали 1324 теста, скончались пять человек.

По состоянию на утро 22 октября госпитализированы 446 пациентов с коронавирусом. Из них 317 пациентам стационарное лечение требуется из-за тяжелой формы Covid-19, не вакцинированы 206 пациентов (65 процентов), у 111 пациентов (35 процентов) завершен курс вакцинации.

За сутки в больницах открыли 51 новую историю болезни. Скончались пять человек с коронавирусом: 54-летний мужчина, 61-летний мужчина, 84-летняя женщина, 91-летняя женщина и 95-летний мужчина.

Из 1324 новых случаев коронавируса не вакцинирован 841 человек, курс вакцинации завершено у 483 человек.

За сутки введено 2626 доз вакцины, всего введена 1 409 701 доза. Две дозы вакцины получило 55,2 процента населения.