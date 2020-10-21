В Литве за сутки 311 новых случаев Covid-19, в Эстонии — 44
Foto: LETA

За минувшие сутки в Литве вновь фиксировалось рекордно большое число новых случаев Covid-19 — 311, скончались два человека, сообщило в среду Министерство здравоохранения.

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В целом с начала эпидемии болезнь была выявлена у 8239 человек, из них продолжают болеть 4483, а 3599 — выздоровели.

По данным среды, в целом от Covid-19 скончались 120 человек, по иным причинам умерли 37 зараженных.

За минувшие сутки проверено 9617 проб на коронавирус. В целом в стране сделано 915 546.

За минувшие сутки в Эстонии был проанализирован 1651 тест на Covid-19, 44 пробы дали положительный результат, сообщила пресс-служба департамента здоровья.

Скончались два пациента, задним числом зафиксирована смерть скончавшегося пять дней назад человека. Всего в Эстонии умер 71 человек, заразившийся коронавирусом.

По состоянию на утро среды в Эстонии в больничном лечении нуждались 29 человек с коронавирусной инфекцией, один пациент находится на искусственной вентиляции легких. За сутки из больниц выписаны два человека.

В больницах завершены 522 случая заболевания Covid-19 у 510 человек.

Всего в Эстонии сделано более 246 000 первичных тестов, 4171 из них (1,69%) были положительными.

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LETA

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