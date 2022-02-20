В Литве за сутки 6 554 новых случая Covid-19, в Эстонии — 4 111

За минувшие сутки в Литве было выявлено 6554 новых случая заражения коронавирусом, скончались 11 человек.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В больницах на лечении от Covid-19 находятся 1817 человек, из них 111 — в реанимации. В общей сложности в Литве с начала пандемии Covid-19 заболели 862 049 жителей, от этой болезни умер 8251 человек.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 4013,8 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 51,3%.

В Эстонии за прошедшие сутки выявлено 4111 новых случаев коронавируса, скончались четыре человека.

По состоянию на утро пятницы на лечении в больницах находятся 586 пациентов с коронавирусом. Лечение из-за тяжелой формы Covid-19 требуется 302 госпитализированным, из них 202 человека (67 процентов) не вакцинированы, у 100 человек (32 процента) завершен курс вакцинации.

Скончались четверо человек с коронавирусом — женщины в возрасте 84, 86, 91 и 93 лет, из них три не прошли вакцинацию.

За последние 7 дней на 100 000 полностью вакцинированного населения в больницы попадали в среднем 1,9 человек в день, а на 100 000 невакцинированного населения в среднем 8,6 человек в день.

За минувшие сутки проанализировано в общей сложности 6838 тестов. За последние 7 дней на 100 000 полностью вакцинированного населения заражались в среднем 341,5 вакцинированных в день, а на 100 000 невакцинированного населения заражались в среднем 509,3 невакцинированных в день.

Вчера в Эстонии сделано 696 прививок против Covid-19, в том числе 88 первых. По состоянию на утро субботы дополнительную или бустерную дозу получили 425 095 человек. Всего в Эстонии две дозы вакцины получили 62,9 процента населения.