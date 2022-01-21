В Литве за сутки 6478 новых случаев коронавируса и 12 смертей

За минувшие сутки в Литве было выявлено 6478 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 12 человек, сообщил в пятницу Департамент статистики.

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Одиннадцать из двенадцати скончавшихся были не привиты или привиты частично.

В больницах на лечении от Covid-19 находятся 982 человека, из них 91 человек - в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 22,8 тыс. молекулярных (ПЦР) тестов и 4,5 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил в Литве 2117,6 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составила 26,5%.

В общей сложности в Литве с начала пандемии Covid-19 заболело почти 595,7 тыс. человек, умерло примерно 7,7 тыс. человек.