В Литве за сутки 6478 новых случаев коронавируса и 12 смертей
Foto: AP/Scanpix/LETA

За минувшие сутки в Литве было выявлено 6478 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 12 человек, сообщил в пятницу Департамент статистики.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Одиннадцать из двенадцати скончавшихся были не привиты или привиты частично.

В больницах на лечении от Covid-19 находятся 982 человека, из них 91 человек - в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 22,8 тыс. молекулярных (ПЦР) тестов и 4,5 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил в Литве 2117,6 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составила 26,5%.

В общей сложности в Литве с начала пандемии Covid-19 заболело почти 595,7 тыс. человек, умерло примерно 7,7 тыс. человек.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать комментарии Комментировать
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Luminor tava māja RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Успеть в последний момент: заказывай подарки в Wolt!
Кофе Costa Coffee теперь доступен и в Wolt
Производители Рижского порта имеют доступ к регулярному морскому маршруту в Норвегию
Больше двигаться и улыбаться: тестируем новые смарт-часы Huawei
Прыгнуть в неизвестность. Как сделать первые шаги к карьере в ИТ