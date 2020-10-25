В Литве за сутки Covid-19 выявлен еще у 415 человек, в Эстонии — у 60
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В Литве в субботу Covid-19 был выявлен еще у 415 человек, пятеро инфицированных скончались, сообщило в воскресенье Министерство здравоохранения Литвы.

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Общее число умерших от нового коронавируса в Литве достигло 134 человек, 46 заразившихся вирусом человек скончались по другим причинам.

В общей сложности болезнь с начала пандемии в Литве была диагностирована у 9578 человек, 4073 из которых выздоровели.

В Эстонии в субботу Covid-19 был выявлен еще у 60 человек, сообщил в воскресенье департамент здравоохранения Эстонии.

В общей сложности эта болезнь с начала пандемии в Эстонии была диагностирована у 4411 человек.

Общее число умерших от нового коронавируса в Эстонии достигло 73 человек, за прошедшие сутки от Covid-19 никто не умер.

За прошедшие сутки было проведено около 1260 анализов на наличие Covid-19, а с начала пандемии в Эстонии проведено 252 319 анализов.

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LETA

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LETA

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