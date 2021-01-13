В Литве за сутки добавилось 1694 новых случая Covid-19, в Эстонии - 855

За минувшие сутки в Литве подтверждено 1694 новых случая коронавируса, сообщил в среду Департамент статистики.

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Информации о зарегистрированном за сутки количестве смертей департамент не предоставил, сославшись на перебои в работе электронной системы "e.sveikata".

За минувшие сутки зафиксировано также 1618 выздоровлений от Covid-19

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрированы 163 042 случая Covid-19, 97 336 человек выздоровело, 62 452 все еще больны.

Первой дозой вакцины от Covid-19 в Литве привито 27 142 человека.

За минувшие сутки было взято 11 369 проб на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1,764 млн.

За минувшие сутки в Эстонии проанализированы 6793 теста на коронавирус, позитивный результат дали 855 первичных тестов (12,6%), скончались девять человек.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 582,33 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 12,2 %.

За сутки открыты 56 новых историй болезни, в госпитализации нуждаются 404 пациента.