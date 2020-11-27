В Литве за сутки коронавирус выявлен у 2339 человек, 22 больных скончались, в Эстонии 370 новых случаев
Foto: Imago/Scanpix/LETA

За минувшие сутки в Литве подтверждено 2339 новых случаев заражения коронавирусом, скончались еще 22 человека, сообщил в пятницу Департамент статистики.

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Это самое большое число суточных случаев в Литве с начала пандемии.

По иным причинам скончались еще 19 зараженных.

В общей сложности после начала пандемии в Литве установлено 56 095 заражений коронавирусом. Все еще больны 41 897 человек, 13 514 человек выздоровели.

В общей сложности от коронавируса в Литве скончался 471 человек, по иным причинам умерли 213 зараженных.

За минувшие сутки было взято 12 054 пробы на коронавирус, общее количество тестов, проведенных с начала пандемии в Литве составляет 1 224 738.

В Эстонии выявили 370 новых случаев заражения коронавирусом. Также за последние 24 часа в стране зафиксировали пять смертей от связанных с Covid-19 осложнений.

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LETA

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LETA

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