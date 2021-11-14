В Литве за сутки коронавирусом заболели 1433 человека; в Эстонии выявлен 561 новый случай

За минувшие сутки в Литве выявлено 1433 новых случая заражения коронавирусом, скончались 19 человек, сообщил в воскресенье Департамент статистики. Об этом пишет агентство LETA.

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Среди умерших 16 человек были не привиты или привиты не полностью.

В больницах Литвы сейчас проходят лечение 1775 пациентов с Covid-19, 150 из них находятся в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей немного снизился и составил 1233,2 случая.

В свою очередь, в Эстонии за сутки сделано 4544 теста на Covid-19, положительный результат дал 561 тест, скончались пять человек. Госпитализированы 542 человека с подтвержденным Covid-19.

Из 542 госпитализированных 428 требуется стационарное лечение из-за тяжелой формы Covid-19, из них 313 человек (73 процента) не вакцинированы, а у 115 человек (27 процентов) завершен курс вакцинации. За сутки в больницах открыли 35 новых историй болезни. Скончались пять человек с коронавирусом: мужчины в возрасте 63, 67, 86 и 92 лет и 89-летняя женщина.

Среди новых случаев коронавируса 369 не вакцинированы, а у 196 завершен курс вакцинации.