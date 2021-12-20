В Литве за сутки от Covid-19 скончались 19 человек; в Эстонии — 386 новых случаев коронавируса

За сутки в Эстонии проанализированы 4670 тестов на Covid-19, положительный результат дали 386 тестов. 217 тестов принадлежат не вакцинированным или не завершившим курс вакцинации, а 169 - вакцинированным.

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По состоянию на утро понедельника с коронавирусом госпитализированы 256 пациентов, за сутки скончались четверо пожилых людей, зараженных Covid-19.

Стационарное лечение из-за тяжелого течения Covid-19 требуется 194 пациентам, из них 157 (81%) не вакцинированы, а у 37 человек (19%) завершен курс вакцинации. За сутки в больницах открыли 35 новых историй болезни.

Скончались трое зараженных Covid-19: 78-летняя женщина, 82-летняя женщина, 80-летний мужчина и 86-летняя женщина.

Тем временем в Литве за сутки Covid-19 заразились 609 человек, 19 человек скончались, сообщил в понедельник Департамент статистики.

За сутки в стране сделано 3900 ПЦР-тестов и 872 антигенных теста на коронавирус, доля положительных результатов составила 10,9%.

С начала пандемии коронавирусная инфекция в Литве диагностирована у около 503 тысяч человек. От Covid-19 умерло более семи тысяч человек.

В настоящее время в больницах проходит лечение 1319 пациентов с коронавирусом, 104 из которых находятся в реанимации.

По данным Департамента статистики, 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения в Литве снизился до 799,3 случая.