В Литве за сутки от коронавируса скончались 18 человек; в Эстонии выявлено 588 новых случаев Covid-19
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

За минувшие сутки в Литве выявлено 1793 новых случая Covid-19, скончались 18 человек, сообщил в воскресенье Департамент статистики Литвы.

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Среди умерших 15 человек были не привиты или не завершили курс вакцинации.

В больницах Литвы сейчас проходят лечение 1332 пациентов с Covid-19, 130 из них находятся в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей снизился в Литве до 852,6 случая, а доля положительных результатов среди тестов - до 9,2%.

Тем временем в Эстонии за сутки сделано 6504 теста на коронавирус, из них 588 дали положительный результат. Скончались три человека — 74-летняя женщина, 80-летняя женщина и 90-летняя женщина.

Среди получивших позитивный результат 373 человека были не вакцинированы, а у 215 завершен курс вакцинации.

За сутки введены 6243 доза вакцины, в том числе 737 первых доз. По состоянию на утро среды дополнительную или бустерную дозу получили 179 155 человек. Всего в Эстонии две дозы вакцины получили 59,3% населения.

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Source

rus.DELFI.lv LETA

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rus.DELFI.lv LETA

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пандемия Covid-19 Литва Эстония
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