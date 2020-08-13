В Литве за сутки подтвержден 21 новый случай коронавируса, в Эстонии ни одного
Foto: LETA

За минувшие сутки в Литве подвержден 21 новый случай коронавируса, общее количество выросло до 2330, сообщило в четверг Министерство здравоохранения Литвы.

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В данный момент коронавирусом в Литве больны 547 человек, 1689 человек выздоровели.

От коронавируса скончался 81 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.

С 1 июня в Литве было зарегистрировано 143 завозной случай.

За минувшие сутки проверено 4227 проб на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 565 782.

В Эстонии новых заболевших не выявлено, проведено 1193 теста.

По состоянию на утро 13 августа в больничном лечении от коронавируса в Эстонии нуждалось восемь пациентов. На искусственной вентиляции легких находится один человек. За минувшие сутки информации о новых смертельных случаях не поступало. Всего в Эстонии коронавирус унес жизни 63 человек.

Всего в Эстонии сделано более 131 000 тестов, результаты 2174 из них, то есть 1,67% оказались положительными.

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LETA BNS

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LETA BNS

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