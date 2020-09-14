В Литве за сутки подтвержден 51 новый случай коронавируса, в Эстонии - 22
Foto: F64

За минувшие сутки в Литве подтвержден 51 случай коронавируса, сообщило Министерство здравоохранения Литвы. В данный момент коронавирусной инфекцией больны 1215 человек, 2071 выздоровел.

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Скончались от Covid-19 87 человек, по иным причинам - 13 зараженных.

За сутки в лабораториях были проведены анализы 1382 проб, в целом исследована 695 521 проба. В изоляции находятся 8089 человек. С 1 июня в Литве выявлено 229 привозных случая.

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 1365 тестов на Covid-19, позитивный результат дали 22 теста.

По состоянию на утро 14 сентября госпитализация из-за коронавируса требуется в Эстонии 16 пациентам, один подключен к аппарату ИВЛ. Выздоровели к сегодняшнему дню в Эстонии 2256 человек.

Всего в Эстонии сделано около 173 000 первичных тестов, из них 2698 дали положительный результат.

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LETA

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LETA

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