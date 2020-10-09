В Литве за сутки подтверждено 133 новых случая коронавируса, в Эстонии - 49

За минувшие сутки в Литве от Covid-19 умер один человек, установлено 133 новых случая коронавируса, общее число случаев заболевания в стране увеличилось до 5758, сообщает ru.delfi.lt со ссылкой на Министерство здравоохранения.

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Сейчас коронавирусом в Литве больны 2911 человек, 2722 человека выздоровели. От Covid-19 в стране скончались 103 человека, по другим причинам ушли из жизни 22 зараженных. В изоляции находятся 31 943 человека.

С 1 июня в Литве выявлено 307 привозных случаев. За минувшие сутки проверено 7499 проб на коронавирус. В целом в стране сделано 830 674 теста.

За последние сутки в Эстонии проанализировали 1 686 первичных тестов на вызывающий заболевание Covid-19 вирус SARS-CoV-2, из которых результат 49 тестов оказался положительным, сообщает rus.delfi.ee.

По состоянию на утро 9 октября в больницах находится 35 пациентов с Covid-19, на управляемом дыхании один пациент. Домой выписали девять человек.

В Ида-Вируской центральной больнице умер 85-летний мужчина. Всего в Эстонии умерло 68 заразившихся коронавирусом.

По состоянию на 9 октября выздоровели 2 906 человек.