В Литве за сутки подтверждено 16 новых случаев коронавируса, в Эстонии - шесть

За последние сутки в Литве подтверждено 16 новых случаев коронавируса, общее число составляет 1594, сообщил в четверг Минздрав Литвы.

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Все еще больны 476 человек, 1049 человек выздоровели. Из-за коронавируса в Литве умер 61 человек, еще восемь заразившихся умерли из-за других причин.

В среду проверены 7424 пробы, общее число проверенных проб составляет 253004.

В Эстонии за минувшие сутки проанализировано 1280 первичных тестов на возбудитель заболевания "Covid-19", из них позитивный результат дали 6 тестов (0,5%), сообщил департамент здоровья Эстонии. Новых смертей за минувшие сутки не было, всего в Эстонии от коронавируса скончались 64 человека.