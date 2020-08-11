В Литве за сутки подтверждено 18 новых случаев коронавируса, в Эстонии - девять
Foto: AFP/Scanpix/LETA

За минувшие сутки в Литве подтверждено 18 новых случая коронавируса, общее количество выросло до 2283, сообщило во вторник Министерство здравоохранения Литвы.

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Сейчас в стране коронавирусом больны 510 человек, 1679 человек выздоровели. От коронавируса скончался 81 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.

С 1 июня в Литве был зарегистрирован 131 завозной случай. В изоляции находится 3088 человек. За минувшие сутки проверено 4269 проб на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 557 657.

За сутки в Эстонии проанализированы 1493 первичных теста на "Covid-19", выявлено девять позитивных результатов, сообщил департамент здоровья Эстонии.

По состоянию на утро вторника госпитализация в связи с коронавирусом требовалась в Эстонии девяти пациентам, на искусственной вентиляции легких находится один пациент. Новых летальных исходов в течение суток не было. Всего с начала эпидемии от коронавируса в Эстонии умерли 63 человека.

Всего в Эстонии сделано более 128 000 первичных тестов, из них 2167, то есть 1,7%, дали позитивный результат.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

0

Source

LETA

Tags

Коронавирус Литва Эстония
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Подземный туннель, космос и игры: как провести выходные с семьей в Вентспилсе
В Рижском порту проведено ежегодное исследование популяции птиц
Рижский порт полностью готов к сезону перевалки зерна
Цифровые вызовы: как предприятиям использовать преимущества е-коммерции?
Размяться в Вентспилсе: идеи для активных и спортивных выходных
Магический Вентспилс: самые красивые виды города в разных ракурсах