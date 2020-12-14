В Литве за сутки подтверждено 1919 новых случаев коронавируса, в Эстонии - 331
Foto: LETA

За минувшие сутки в Литве подтверждено 1919 новых случаев коронавируса, от заболевания скончались 10 человек, сообщил в понедельник Департамент статистики Литвы.

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За сутки выздоровели 42 человека. С начала пандемии в Литве выявлен 95 021 случай заражения коронавирусом. Все еще больны 54 836 человек, 38 957 человек выздоровели.

От коронавируса в Литве скончались 825 человек, по иным причинам умерло 403 зараженных.

За минувшие сутки взяты 4483 пробы на коронавирус, общее количество тестов с начала пандемии в Литве составляет 1,42 млн.

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 3985 тестов на коронавирус, позитивный результат дал 331 первичный тест (8,3%), скончались пять заразившихся коронавирусом человек.

Коэффициент заболеваемости за последние 14 дней составляет в Эстонии 457,72 случая на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов составляет 8,7% общего числа.

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LETA

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Коронавирус Литва Эстония
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