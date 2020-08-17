В Литве за сутки подтверждено 20 новых случаев коронавируса, в Эстонии - два

За минувшие сутки в Литве подтверждено 20 новых случая коронавируса, общее количество выросло до 2436, сообщило в понедельник Министерство здравоохранения Литвы.

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В настоящее время коронавирусом в Литве больны 637 человек, 1705 человек выздоровели. В изоляции находится 3168 человек.

От коронавируса скончался 81 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.

С 1 июня в Литве было зарегистрировано 154 завозных случая.

За минувшие сутки проверены 1753 пробы на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 580 453.

За минувшие сутки в Эстонии зарегистрировано два новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщил в понедельник департамент здравоохранения.

По данным на 17 августа в Эстонии госпитализированы с коронавирусом шесть человек, ни один из них не нуждается в искусственной вентиляции легких.

С начала пандемии в Эстонии сделано 134 863 теста на "Covid-19", из них 2192 или 1,6% оказались положительными. Умерли 63 человека.