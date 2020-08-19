В Литве за сутки подтверждено 23 новых случая коронавируса, в Эстонии - семь

За минувшие сутки в Литве подтверждено 23 новых случая коронавируса, общее число заражений с начала пандемии выросло до 2496, сообщило Министерство здравоохранения Литвы.

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В настоящее время коронавирусом в Литве больны 663 человека, 1739 человек выздоровели. В изоляции находится 3062 человека.

От коронавируса скончался 81 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин. С 1 июня в Литве было зарегистрировано 158 завозных случаев Covid-19.

За минувшие сутки проверено 4864 пробы на коронавирус, общее число сделанных в стране тестов с начала пандемии составляет 589 505.

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 1162 первичных теста на Covid-19, семь из них дали положительный результат, сообщает департамент здоровья.

Заболеваемость за последние 14 дней составляет 7,1 случая на 100 тыс. жителей.

По состоянию на утро 19 августа госпитализация в связи с коронавирусом требуется семи пациентам, ни один из них не подключен к аппарату ИВЛ. Новых летальных исходов за прошедшие сутки не зафиксировано.

На сегодняшний день в Эстонии от коронавируса скончались 63 человека, а выздоровели 2002 человека.

С начала пандемии в Эстонии сделано более 137 тыс. первичных тестов на Covid-19, из которых 2207 тестов (1,6%) дали положительный результат.