В Литве за сутки подтверждено 32 новых случая коронавируса, в Эстонии - 17
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

За минувшие сутки в Литве подтверждено 32 новых случая коронавируса, сообщило Министерство здравоохранения Литвы.

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Общее число заражений с начала пандемии выросло до 2726.

В настоящее время коронавирусом в Литве еще больны 834 человека, 1794 человека выздоровели. В изоляции находятся 4072 человека.

От коронавируса скончались 85 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.

С 1 июня в Литве было зарегистрировано 178 завозных случаев Covid-19.

За минувшие сутки проверено 5081 проба на коронавирус, общее число сделанных в стране тестов с начала пандемии составляет 618 405.

За сутки в Эстонии проанализированы 1344 первичных теста на Covid-19, добавились 17 позитивных результатов, сообщил в среду утром департамент здоровья Эстонии.

По состоянию на утро среды госпитализация в связи с коронавирусом требовалась 10 пациентам, на искусственной вентиляции легких пациентов не было.

По состоянию на утро среды в Эстонии выздоровели 2054 человека.

Всего в Эстонии сделано почти 143 000 первичных тестов, из них 2311 дали позитивный результат.

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LETA

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