В Литве за сутки подтверждено 35 новых случаев коронавируса; в Эстонии - 10

Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ) сообщает, что за последние сутки в Литве выявлено 35 новых случаев коронавируса.

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17 случаев в Вильнюсском уезде, 9 в Каунасском, 3 в Утенском уезде, 2 в Таураге и Паневежисе, по 1 в Мариямпольском и Клайпедском уездах. 17 человек испытывают симптомы. Обстоятельства заражения 3 человек пока не выяснены.

Число подтвержденных случаев у конкретных лиц: 2874

Болеют: 938

Умерли: 86

Выздоровели: 1834 человека

В изоляции: 4969

С 1 июня было зарегистрировано 187 привозных случаев.

Одновременно, за минувшие сутки в Эстонии выявили 10 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом BNS сообщил в воскресенье утром департамент здоровья, отметив, что на этот раз больше всего позитивных результатов тестов поступило из Харьюского уезда, где было выявлено семеро новых инфицированных. В Ида-Вируском уезде позитивных тестов было три.

Из семи случаев заражения в Харьюском уезде — все они были в Таллине — три связаны с местным инфицированием, в двух случаях заразились члены одной семьи. Источники остальных случаев инфицирования пока выясняются.

Департамент здоровья выяснил, что имел место случай группового заражения, с которым связаны шестеро человек и который по этой причине можно считать очагом. Начало цепочке заражения было положено 21 августа на клубном мероприятии в Ulemiste City. В нем принял участие и человек, приехавший в Таллин 20 августа из Испании.

22 августа стало известно, что побывавший в Испании человек инфицирован. В тот же день Пыхьяское отделение департамента известило об этом всех контактировавших с ним людей, которым пришлось уйти в изоляцию. На сегодня коронавирус выявлен у пяти человек, бывших с ним в контакте. Департамент здоровья оповестил о происшествии и руководство Ulemiste City.

Ведомство напомнило, что людям, возвращающимся в Эстонию из стран с повышенной степенью риска по коронавирусу, в течение двух недель надо оставаться в самоизоляции и следить за состоянием своего здоровья. Ни в коем случае нельзя вступать в контакт с окружающими. В изоляции следует оставаться до тех пор, пока не станут известны результаты теста на коронавирус — если работник здравоохранения решит направить человека на тестирование, значит у него есть для этого достаточно оснований.

Один из заболевших в Ида-Вирумаа проживает в Тарту и с ним общаются специалисты Лыунаского отделения департамента здоровья. В одном случае заболевшим является охранник Вируской тюрьмы, об этом извещены администрация тюрьмы и выяснен круг общения этого человека. Департамент здоровья и Вируская тюрьма тесно сотрудничают во имя того, чтобы остановить распространение вируса.

Еще один случай в Ида-Вирумаа связан с окружением человека, приехавшего в Эстонию из Великобритании навестить своих родных. На сегодня заражение выявлено у пятерых человек, контактировавших с ним, таким образом, появился еще один очаг заражения. Всего с очагом связаны шестеро человек.

С очагом на шахте "Эстония" связано 54 случаев заболевания. Вирус на шахту попал от двух работников, посетивших бар Jхhvi Kelder. Поскольку два первых заразившихся работника шахты попали в статистику очага в баре Jхhvi Kelder, то в статистике с заражением на шахте "Эстония" в данный момент связано 52 случая.

К настоящему моменту заболели 15 посетителей бара Jхhvi Kelder, двое из них связаны с шахтой «Эстония».

С очагом на шахте «Оямаа» связаны на данный момент восемь человек.

По состоянию на утро 29 августа, в Эстонии с коронавирусной инфекцией госпитализированы 9 человек, на искусственной вентиляции легких - ни одного. Всего Департамент здоровья наблюдает за состоянием здоровья более 1200 человек.

Смертельных случаев за сутки не прибавилось. С зимы в Эстонии в связи с коронавирусом умерли 64 человека.

В Эстонии провели более 148 000 первичных тестов на коронавирус, из них 2373 или 1,6% оказались положительными. Кумулятивная заболеваемость коронавирусом в стране за 14 дней составляет 13,8 случая на 100 000 жителей.