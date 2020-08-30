В Литве за сутки подтверждено 35 новых случаев коронавируса

Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ) сообщает, что за последние сутки в Литве выявлено 35 новых случаев коронавируса.

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17 случаев в Вильнюсском уезде, 9 в Каунасском, 3 в Утенском уезде, 2 в Таураге и Паневежисе, по 1 в Мариямпольском и Клайпедском уездах. 17 человек испытывают симптомы. Обстоятельства заражения 3 человек пока не выяснены.

Число подтвержденных случаев у конкретных лиц: 2874

Болеют: 938

Умерли: 86

Выздоровели: 1834 человека

В изоляции: 4969

С 1 июня было зарегистрировано 187 привозных случаев.