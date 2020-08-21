В Литве за сутки подтверждено 37 новых случаев коронавируса, умер еще один человек

За минувшие сутки в Литве подтверждено 37 новых случаев коронавируса, один человек умер, со ссылкой на Министерство здравоохранения Литвы собщает LETA.

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На данный момент общее количество случаев в Литве выросло до 2528, коронавирусом больны в настоящее время 714 человек, а 1755 выздоровели.

От коронавируса скончались 83 человека. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин. В изоляции находится 3320 человек.

С 1 июня в Литве было зарегистрировано 159 завозных случаев.

За минувшие сутки проведено 5035 тестов на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 599 513.

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 896 первичных тестов на Covid-19, позитивный результат дали 17 тестов. По состоянию на утро пятницы госпитализация из-за коронавируса требуется в Эстонии 10 пациентам, ни один из них не подключен к аппарату ИВЛ.

За сутки не зафиксировано новых смертей, всего в Эстонии от коронавируса скончались 63 человека. По состоянию на утро пятницы выздоровели 2011 человек.

Как сообщалось, за прошедшие сутки в Латвии сделано 1602 теста на Covid-19, выявлено три новых случая заболевания. Двое из новых заболевших вернулись из-за границы (Россия и Украина), еще один случай расследуется.

Всего с начала пандемии в Латвии сделано 234 520 тестов на Covid-19, выявлено 1330 инфицированных, из них 1093 уже выздоровели. За время пандемии от Covid-19 скончались 33 человека.

На настоящий момент в больницах лечатся три инфицированных вирусом человека, все с заболеванием средней тяжести.