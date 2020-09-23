В Литве за сутки подтверждены 73 новых случая коронавируса, в Эстонии - 57
Foto: EPA/Scanpix/LETA

По данным Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) в Литве за сутки подтверждены 73 новых случая коронавируса, сообщает ru.delfi.lt.

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По данным НЦОЗ, на 9 часов 23 сентября, всего подтверждено 3932 случаев заболевания, болеют 1581 человек, скончались 87 пациентов, 18 человек умерли по другой причине. Выздоровели 2246 заболевших, в изоляции находятся 15 977 человек.

С 1 июня зафиксировано 254 привозных случая.

За последние сутки в Эстонии проанализировано 2374 теста на Covid-19, положительный результат дали 57 проб, со ссылкой на Минздрав пишет LETA.

Таким образом общее число подтвержденных случаев инфицирования составляет 3033, вылечились 1818 человек.

Всего было проведено 194 429 тестов, за минувшие сутки - 2374.

В двух случаях заболели лица, вернувшиеся из-за границы, восемь случаев связаны со вспышкой в больнице, два - с посещением массового мероприятия, в двух случаях люди заразились на рабочем месте, в шести - в результате контактов с инфицированными лицами, насчет остальных - проводится расследование.

За минувшие сутки смертей констатировано не было. С начала эпидемии скончались 64 человека, у которых был коронавирус.

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rus.DELFI.lv

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rus.DELFI.lv

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