В Литве за сутки установили 37 новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки в Литве установили 37 новых случаев коронавируса, сообщает Минздрав. Общее количество заболевших в стране составляет 1128.

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На данный момент в Литве выздоровели 178 человек, скончались – 30.

В среду в стране проверили 3860 образцов, в общей сложности проверено 48 537 образцов. По данным на утро 16 апреля в лабораториях было 784 непроверенных образца.

Минздрав призывает жителей выполнять требования и рекомендации врачей и министерства, а именно - максимально избегать скопления людей, если есть возможность, работать из дома, при живом общении соблюдать дистанцию, тщательно мыть и дезинфицировать руки, протирать поверхности. Если появились симптомы болезни, сразу же обращаться к врачу, самим в больницу ехать нельзя.