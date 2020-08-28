В Литве за сутки установлено 48 новых случаев коронавируса

По предварительным данным, в Литве за минувшие сутки установлено 48 новых случаев коронавируса, информировала эпидемиолог Национального центра общественного здоровья Литвы (НЦОЗ) Дайва Размувене.

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"Если рассчитать средний показатель за август (...), то этот средний дневной показатель составляет около 25 случаев", - сказала представитель НЦОЗ радио LRT в пятницу.

По ее словам, заболеваемость Covid-19 растет в летний период, так как люди расслабились.

Как сообщает lrt.lt, это будет самое большое число случаев коронавируса за сутки, установленное за период с 19 апреля, тогда было установлено 59 случаев.