В Литве за сутки вирус подтвержден у 172 человек, в Эстонии - у 57

За минувшие сутки в Литве выявлено рекордно большое число новых случаев заражения коронавирусом - 172, один человек умер, сообщило в пятницу Министерство здравоохранения Литвы.

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Это самое большое число случаев заболевания в Литве с начала пандемии.

В целом в Литве подтверждено 4956 заболеваний коронавирусом, все еще больны 2378 человек, выздоровело 2466 человек.

Covid-19 унес жизни 93 человек, 19 зараженных скончались по другим причинам.

В изоляции в Литве находится 26 602 человека. За минувшие сутки проверены 6242 пробы на коронавирус. В целом проведено 788 384 теста.

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 2038 первичных тестов на Covid-19, 57 дали позитивный результат. Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 52,22 случая на 100 000 жителей, сообщил в пятницу утром департамент здоровья Эстонии.

По состоянию на утро 2 октября в госпитализации нуждались 36 человек с коронавирусом, искусственная вентиляция легких требуется двум пациентам.

В Ида-Вируской больнице скончался инфицированный коронавирусом 84-летний мужчина. Всего в Эстонии скончались 66 заразившихся коронавирусом.

По состоянию на пятницу в Эстонии выздоровели 2675 человека.

В Эстонии сделано почти 218 000 тестов на коронавирус, позитивный результат дали 3 507 тестов (1,6 процента).