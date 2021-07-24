В Литве за сутки выявлен 231 новый случай коронавируса, в Эстонии — 106
Foto: F64

За минувшие сутки в Литве выявлен 231 новый случай коронавируса, случаев смерти не зарегистрировано.

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За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей вырос до 57,3 случаев. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 2%.

В связи с увеличением числа случаев коронавируса Литва из первой желтой зоны риска (B1) перешла во вторую желтую зону (B2).

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 3084 теста на коронавирус, выявлено 106 первичных позитивных результатов, что составляет 3,4% тестов.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет в Эстонии 68,6 случая на 100 000 человек, доля первичных позитивных результатов — 1,9%. В больницах Эстонии находится 21 пациент с коронавирусом.

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