В Литве за сутки выявлен 561 случай Covid-19, в Эстонии — 787

За минувшие сутки в Литве подтвержден 561 случай заражения коронавирусом, от этого заболевания скончались 15 человек, сообщил в субботу Департамент статистики Литвы.

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За минувшие сутки в Литве были проведены 7154 теста на коронавирус. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 7%. Всего с начала пандемии в Литве провели 2 065 712 теста на Covid-19.

За последние 14 дней в Литве средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей составил 238,8 случая.

В целом с начала пандемии в стране зарегистрировано 193 558 случаев Covid-19.

От коронавируса в Литве скончались 3162 человек. Всего с данным заболеванием — непосредственно и косвенно — связана 6141 смерть.

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 5699 тестов на коронавирус, и 787 проб дали положительный результат. Доля положительных тестов составила 11,7%. Четыре человека с коронавирусом скончались. С начала пандемии от коронавируса в стране умерли 528 человек.

Кумулятивная заболеваемость в Эстонии за последние 14 дней составляет 671,95 случая на 100 000 населения. В больницах находятся 502 пациента с коронавирусом. Хотя бы одну дозу прививки от Covid-19 получили 52 263 человека, 23 812 человек завершили вакцинацию.