В Литве за сутки выявлен 561 случай Covid-19, в Эстонии — 787
Foto: Shutterstock

За минувшие сутки в Литве подтвержден 561 случай заражения коронавирусом, от этого заболевания скончались 15 человек, сообщил в субботу Департамент статистики Литвы.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

За минувшие сутки в Литве были проведены 7154 теста на коронавирус. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 7%. Всего с начала пандемии в Литве провели 2 065 712 теста на Covid-19.

За последние 14 дней в Литве средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей составил 238,8 случая.

В целом с начала пандемии в стране зарегистрировано 193 558 случаев Covid-19.

От коронавируса в Литве скончались 3162 человек. Всего с данным заболеванием — непосредственно и косвенно — связана 6141 смерть.

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 5699 тестов на коронавирус, и 787 проб дали положительный результат. Доля положительных тестов составила 11,7%. Четыре человека с коронавирусом скончались. С начала пандемии от коронавируса в стране умерли 528 человек.

Кумулятивная заболеваемость в Эстонии за последние 14 дней составляет 671,95 случая на 100 000 населения. В больницах находятся 502 пациента с коронавирусом. Хотя бы одну дозу прививки от Covid-19 получили 52 263 человека, 23 812 человек завершили вакцинацию.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

1

Source

LETA

Tags

Коронавирус Литва Эстония
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Wolt по-вегански: опыт Беты Бейдз
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха
Место для занятия хобби и увлечениями: простые и доступные решения для вашего дома
Простые упражнения для уменьшения стресса
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?

Объявления

Liliju iela, Garkalnes nov.,
91 900€
Hipokrāta iela, Mežciems, Rīga,
131 000€
Elizabetes iela, Centrs, Rīga,
169 000€
Krišjāņa Barona iela, Centrs, Rīga,
99 900€
Lielā iela, Mārupes nov.,
127 000€
Elizabetes iela, Centrs, Rīga,
159 000€
Aleksandra Čaka iela, Centrs, Rīga,
279 000€
Zasulauka iela, Zolitūde, Rīga,
115 000€
Hipokrāta iela, Mežciems, Rīga,
105 000€
Hipokrāta iela, Mežciems, Rīga,
82 000€
Lielā iela, Mārupes nov.,
89 700€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
2 160€
Ķengaraga iela, Ķengarags, Rīga,
118 200€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
78 000€
Bērzu iela, Ādažu nov.,
97 000€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
95 000€
Elizabetes iela, Centrs, Rīga,
149 000€
Staraja Rusas iela, Klīversala, Rīga,
123 000€
Zasulauka iela, Zolitūde, Rīga,
90 000€
Ķengaraga iela, Ķengarags, Rīga,
80 200€
Ģedules iela, Iecavas nov.,
99 900€
Ķengaraga iela, Ķengarags, Rīga,
70 200€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
1 163 971€
Viļānu iela, Centrs, Rīga,
41 200€
Raņķa dambis, Pārdaugava, Rīga,
380 804€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
153 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
301 130€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
850€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
145 614€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
149 000€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
67 000€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
97 000€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
69 000€
Staraja Rusas iela, Āgenskalns, Rīga,
142 000€
Viļānu iela, Centrs, Rīga,
53 500€
Žagatu iela, Purvciems, Rīga,
176 400€
Raņķa dambis, Pārdaugava, Rīga,
220 059€
Lielā iela, Mārupes nov.,
107 000€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
83 000€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
83 000€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
791 406€
Viļānu iela, Centrs, Rīga,
34 500€
Jūrmalas gatve, Imanta, Rīga,
78 369€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
142 701€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
90 500€
Aveņu iela, Babītes nov.,
210 000€
Klusā iela, Tukuma nov.,
63 800€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
146 500€
Saulkrastu iela, Babītes nov.,
87 000€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
126 000€
Zasulauka iela, Zolitūde, Rīga,
120 000€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
184 937€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
98 000€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
184 300€
Viļānu iela, Centrs, Rīga,
33 300€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
46 000€
Akāciju iela, Imanta, Rīga,
127 075€
Duntes iela, Centrs, Rīga,
1 794€
Zasulauka iela, Āgenskalns, Rīga,
45 000€
Viļānu iela, Centrs, Rīga,
53 700€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
124 400€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
70 000€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
83 021€
Staraja Rusas iela, Klīversala, Rīga,
163 000€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
150 300€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
44 000€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
72 550€
Raņķa dambis, Pārdaugava, Rīga,
164 946€
Žagatu iela, Purvciems, Rīga,
130 600€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
137 083€
Lielā iela, Mārupes nov.,
87 400€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
900€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
850€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
422 400€
Saulkrastu iela, Babītes nov.,
90 000€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
136 500€
Saulkrastu iela, Babītes nov.,
117 500€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
190 000€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
129 902€
Krišjāņa Barona iela, Centrs, Rīga,
112 960€
Gaujas iela, Cēsu nov.,
79 500€
Eiženijas iela, Dzirciems, Rīga,
93 500€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
352 940€
Krišjāņa Barona iela, Centrs, Rīga,
102 300€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
125 000€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
75 000€
Viļānu iela, Centrs, Rīga,
27 200€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
99 000€
Jūrmalas gatve, Imanta, Rīga,
79 502€
Ķengaraga iela, Ķengarags, Rīga,
128 600€
Eiženijas iela, Dzirciems, Rīga,
91 300€
Duntes iela, Centrs, Rīga,
2 028€