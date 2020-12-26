В Литве за сутки выявлено 2350 новых случаев Covid-19, в Эстонии — 446
Foto: EPA/Scanpix/LETA

В Литве за прошедшие сутки Covid-19 выявлен еще у 2350 человек, 23 инфицированных скончались, сообщает Статистический департамент страны.

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В общей сложности с начала пандемии в Литве заболевание Covid-19 было констатировано у 128 931 человека, подтверждено выздоровление 61 345 человек. От вызываемой новым коронавирусом болезни в Литве скончались 1228 человек.

По данным Статистического департамента, совокупная 14-дневная заболеваемость Covid-19 в Литве на 26 декабря составляет 1384 случая на 100 тыс. жителей.

В Эстонии за минувшие сутки сделали 3093 теста на коронавирус, из которых положительными оказались 446, или 14,4%.

По состоянию на утро 26 декабря в больницах находились 407 пациентов с Сovid-19, в отделении интенсивной терапии — 38, на искусственной вентиляции легких — 23 человека.

Кумулятивный показатель заболеваемости за две недели составляет 550,35 случая на 100 000 жителей.

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LETA

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LETA

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Коронавирус Литва Эстония
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