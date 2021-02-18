В Литве за сутки выявлено 365 новых случаев Covid-19, в Эстонии - 996

За минувшие сутки в Литве подтверждено 365 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 11 человек, сообщил Департамент статистики Литвы.

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За последние 14 дней средний показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 238,8 случая.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 192 193 случая Covid-19.

От коронавируса в Литве скончались 3129 человек. Всего с данным заболеванием непосредственно и косвенно связаны 6075 смертей.

Первой дозой вакцины от Covid-19 в Литве привиты 106 894 человека, двумя дозами - 58 988 человек.

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 8517 тестов на коронавирус, позитивный результат дали 996 тестов (11,7%), скончались четыре человека с коронавирусом.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет в Эстонии 671,95 случая на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов - 12% общего числа тестов.

В больницах Эстонии находятся 502 пациента с коронавирусом.

Привиты от Covid-19 в Эстонии 52 263 человека, в том числе две дозы вакцины получили 23 812 человек.