В Литве за сутки выявлено более двух тысяч новых случаев коронавируса, в Эстонии - 259

За минувшие сутки в Литве выявлено более 2 тысяч новых случаев коронавируса, показывают предварительные данные департамента статистики.

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По данным департамента статистики, в стране зафиксировано 2062 новых случая Covid-19. Это самый большой суточный прирост заболеваемости в стране за период с начала пандемии.

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 4280 тестов на коронавирус, положительный результат дали 259 тестов (5,4%).

Заболеваемость за последние 14 дней составляет в Эстонии 178,7 случая на 100 000 населения, то есть 4,3%.