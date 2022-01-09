За минувшие сутки в Литве было выявлено 2342 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 16 человек, сообщил в воскресенье Департамент статистики.13 скончавшихся были не привиты или привиты частично.

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За минувшие сутки 462 человека были привиты первой дозой вакцины, всего привито 4614 человек. В больницах на лечении от Covid-19 находятся 1067 человек, 96 из них — в реанимации. За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 1098,3 случая.

Доля положительных тестов за последние семь дней составила 17,7%. В общей сложности в Литве с начала пандемии Covid-19 заболело больше 542,3 тыс. человек, умерли — около 7,5 тыс. человек.

В Эстонии за минувшие сутки госпитализированы 235 пациентов с коронавирусом, скончался один человек: он не был вакцинирован.

Из-за тяжелой формы Covid-19 госпитализация требуется 184 пациентам, из которых 144 человека, то есть 78 процентов, не вакцинированы, а у 40 человек (22 процента) завершен курс вакцинации. За сутки в больницах открыли 22 новые истории болезни.

За сутки проанализированы 7884 результата тестов, позитивный результат дали 1282 из них. За последние 7 дней заболеваемость на 100 000 вакцинированных оставила в среднем по 97,7 человека в день, невакцинированных в среднем по 112,2 в день.

За сутки введены 2643 дозы вакцины, в том числе 309 первых доз. По состоянию на утро воскресенья дополнительную или бустерную дозу.