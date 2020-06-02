В Литве задержаны президенты Бизнес-конфедерации и Ассоциации банков

Президент Конфедерации бизнеса Литвы (КБЛ) Валдас Суткус, президент Ассоциации банков Литвы (АБЛ) Мантас Залаториюс и еще четыре человека задержаны в рамках расследования незаконного влияния на законодательные процессы, пишет ru.delfi.lt.

Они задержаны в рамках расследования о взяточничестве в крупных размерах, подкупе, торговле влиянием, растрате имущества и фальсификации документов, проводимого Службой спецрасследований (ССР) и Генпрокуратурой. "Возникают обоснованные вопросы в связи с тем, что ущерб мог быть нанесен всему государству, государственному бюджету и мог увеличить налоговую повинность всем гражданам Литвы", – отметил глава прокуратуры Эвалдас Пашилис.

Прокуратура утверждает, что имеющиеся данные позволяют подозревать, что В. Суткус выполняя свои обязанности в КБЛ и представляя ее членов, а также интересы других бизнес-субъектов, пользуясь занимаемой должностью, общественным положением, связями и прочим влиянием, вероятно, получал незаконное денежное вознаграждение за оказываемое им влияние на принятие различных правовых актов, важных для бизнес-субъектов.

"Сегодня мы выясняем происхождение примерно 400 тыс. евро. Пока слишком рано констатировать, что вся эта сумма была получена от незаконной деятельности, однако ее происхождение проверяется", – сказал директор ССР Жидрунас Барткус. "Это не взятка как расчет за какую-то услугу. Эта сумма денег, диспонирование которыми ограничено, и происхождение этих денег проверяется", – добавил он.

В данный момент подозреваемые находятся под стражей. Из тактических соображений правоохранительные органы не конкретизируют, какие именно подозрения предъявлены конкретным лицам. В домах и по месту работы подозреваемых проводятся обыски, всего идет около 70 обысков, проводятся прочие процессуальные действия. В них задействовано около 100 сотрудников ССР.

Глава службы также подчеркнул, что обыски могут быть проведены и в компаниях, которые не обязательно подозреваются в преступлениях.

Кроме С. Суткуса и М. Залаторюса задержаны также четыре частных лица, они, по утверждению Ж. Барткуса, являются "представителями мира бизнеса".

М. Залаторюса подозревают в участии в нескольких эпизодах преступной схемы. "Имея возможность действовать от имени ассоциации как лоббист, он это и делал, защищая интересы банков, однако, обращаясь к президенту КБЛ, был вовлечен в предположительно преступную схему", - сказал Ж. Барткус.

По данным правоохраны, среди законопроектов, из-за которых могло оказываться незаконное давление - рассматривавшийся в конце 2019 года пакет законов о бюджете Литвы на 2020 год, законы о налогах на имущество и прибыль банков и др.