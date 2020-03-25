В Литве зафиксирован четвертый случай смерти от коронавируса (ДОПОЛНЕНО)

Минздрав Литвы сообщил, что в Литве зафиксирован четвертый случай смерти от коронавируса (COVID-19). Пожилой человек из группы риска скончался в Паневежской клинике, где находился на лечении с 12 марта.

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Ведомство сообщило, что лицо входило в группу риска. Министр здравоохранения Аурелиюс Верига выразил соболезнования семье, близким.

Как сообщил BNS представитель по связям с общественностью Паневежской Республиканской больницы Витаутас Ряубишкис, пациент был госпитализирован более двух недель назад, в больницу он обратился после возвращения из Южно-Африканской Республики (ЮАР), его состояние все это время было тяжелым.

"Сегодня около 11 часов пациент скончался, он был заражен коронавирусом. Его лечили с 12 марта, он входил в группу риска и у него были многие смежные болезни. Медики все это время профессионально и очень ответственно работали, директор выражает искренние соболезнования семье и близким покойного, искренне благодарит весь медицинский персонал", — сказал Ряубишкис.

По его словам, при лечении больного проводились консультации с "лучшими специалистами этой сферы в стране", их также благодарят за помощь.

Напомним, в среду утром глава администрации мэрии Укмергского района Дарюс Варнас сообщил, что в районе зафиксирован третий случай смерти от коронавируса. По его словам, скончавшийся находился в Укмергской больнице, а в целом в районе зарегистрированы 11 случаев заболевания.

Эту информацию подтвердила BNS директор вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья Роланда Лингене.

"Да, мы получили эту информацию, человек является пациентом Укмергской больницы. Это пожилой человек", — сказала Лингене.

Трое скончавшихся от коронавируса были пациентами Укмергской больницы.