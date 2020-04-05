В Литве зафиксирована 12 смерть от коронавируса: бизнесмен не жаловался на здоровье

Министерство здравоохранения сообщает, что сегодня в Литве подтвержден двенадцатый случай смерти от коронавируса (Covid-19). Человек находился на лечении в Республиканской Шяуляйской больнице и входил в группу риска.

В целях информирования общества о ситуации с пандемией коронавируса Covid-19 все статьи портала Delfi по этой теме доступны бесплатно.

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига выражает соболезнование родным и близким. Вирус унес жизнь 61-летнего жителя Шяуляй и владельца Šeduvos malūno Зигмаса Даукши. Его смерть была также подтверждена родственниками. Смерть бизнесмена очень болезненная и неожиданная — он всю жизнь был здоров, ни на что не жаловался в последние недели.

Известно, что 14 и 15 марта Даукша и его жена приняли участие в вечеринке в Atostogų parke в Паланге. В эти дни многие участники вечеринки также приняли участие в богослужениях в церкви Успения Пресвятой Девы Марии в Паланге.

Даукша и его жена жили в Шяуляй. По словам близких, мужчина был здоров всю жизнь и ни на что не жаловался. Коронавирус также обнаружен у одной женщины, работающей в Šeduvos malūne. До сих пор не было официально подтверждено, заразилась ли сотрудница кафе-мотеля от Даукши.

Представители Радвилишского района и муниципалитета города Шяуляй еще не были официально проинформированы о смерти от коронавируса в воскресенье днем. Юстинас Пранис, глава Центра управления чрезвычайными ситуациями, когда его спросили о вышеупомянутом случае, подтвердил факт смерти Даукши.

"Я получил информацию о смерти этого человека сегодня утром. Умер ли он от коронавируса — говорить рано, нам нужно ждать результатов исследования", — сказал Пранис.