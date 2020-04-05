В Литве зафиксирована 13 смерть от коронавируса: две жертвы за воскресенье

В воскресенье вечером Министерство здравоохранения объявило, что в Литве подтвержден тринадцатый случай смерти от коронавируса (Covid-19).

Министр здравоохранения Аурелиюс Верига выражает соболезнование родным и близким. По данным Минздрава, человек находился в группе риска. Согласно источникам lrytas.lt, 13-й жертвой вируса является отец доктора Гражины Жекене из Меркине, который заразился коронавирусом. Мужчина умер в Вильнюсе, в клиниках Сантарос.

Как сообщалось, эту информацию порталу подтвердил старейшина Меркине Гинтаутас Тебера. Сообщается, что мужчина пожилого возраста, возможно, заразился вирусом от своего внука, который работает в лаборатории клиник Сантарос.

Ранее сегодня в Литве был подтвержден двенадцатый случай смерти от коронавируса (Covid-19). Человек находился на лечении в Республиканской Шяуляйской больнице и входил в группу риска. Вирус унес жизнь 61-летнего жителя Шяуляй и владельца "Šeduvos malūno" Зигмаса Даукши. Его смерть была также подтверждена родственниками. Смерть бизнесмена очень болезненная и неожиданная — он всю жизнь был здоров, ни на что не жаловался в последние недели.

Известно, что 14 и 15 марта Даукша и его жена приняли участие в вечеринке в Atostogų parke в Паланге. В эти дни многие участники вечеринки также приняли участие в богослужениях в церкви Успения Пресвятой Девы Марии в Паланге.

Даукша и его жена жили в Шяуляе. По словам близких, мужчина был здоров всю жизнь и ни на что не жаловался. Коронавирус также обнаружен у одной женщины, работающей в Šeduvos malūne. До сих пор не было официально подтверждено, заразилась ли сотрудница кафе-мотеля от Даукши. Представители Радвилишского района и муниципалитета города Шяуляй еще не были официально проинформированы о смерти от коронавируса в воскресенье днем. Юстинас Пранис, глава Центра управления чрезвычайными ситуациями, когда его спросили о вышеупомянутом случае, подтвердил факт смерти Даукши.

"Я получил информацию о смерти этого человека сегодня утром. Умер ли он от коронавируса — говорить рано, нам нужно ждать результатов исследования", — сказал Пранис.