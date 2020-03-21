В Литве зафиксирована первая смерть от коронавируса

A Минздрав Литвы сообщает, что в стране зафиксирована первая смерть от коронавируса COVID-19, сообщает Ru.Delfi.lt.

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"Это пожилой человек с хроническими болезнями", — заявила BNS в ночь на субботу представитель Минздрава Юстина Петравичене. Она не указала ни пол, ни точный возраст покойного, но сказала, что человек находился на лечении в Укмергской больнице. По словам Петравичене, неизвестно и то, как этот человек заразился коронавирусом. "Утром будут более точные данные, пока могу сказать только это", — заметила она.

Петравичене прибавила, что пока нет данных о контактах этого человека, у которых выявили коронавирус. Этого человека не было в списке людей, у которых установлен коронавирус. Таким образом, по последним данным, в Литве короновирус диагностирован у 69 человек, один из них скончался.

В пятницу коронавирус был обнаружен у врача Укмергской больницы. Часть отделений больницы закрыли, всех пациентов перевели в отделение паллиативного ухода. Некоторые врачи и пациенты, которых выписали, находятся в режиме самоизоляции. Больница новых пациентов не принимает.