В Литве зафиксировано 13 новых случаев коронавируса, в Эстонии - шесть
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

За минувшие сутки в Литве подтверждено 13 новых случая заражения коронавирусом, общее число составило 2265, сообщили в Минздраве Литвы.

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Общее число случаев коронавируса в стране составляет теперь 2265, коронавирусом болен 501 человек, 1670 человек выздоровели.

От коронавируса скончался 81 человек. Еще 13 заразившихся умерли по другим причинам.

С 1 июня в Литве было зарегистрировано 128 завозных случаев.

За сутки в лаборатории проверено 1364 проб на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 553 388.

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 1120 первичных тестов на "Covid-19", позитивный результат дали шесть тестов.

По данным регистра населения, все новые случаи зафиксированы в Тартумаа, в том числе четыре в Тарту. В ходе эпидемиологических исследований департамент здоровья установлен, что с очагом в ночном клубе "Vabank" на данный момент связаны 37 случаев заражения, с ночным клубом "Naiiv" - 18, а с ночным клубом "Shooters" - 15.

По состоянию на утро понедельник госпитализация из-за коронавируса требовалась в Эстонии восьми пациентам, к аппарату ИВЛ подключен один. Новых смертей за сутки не зафиксировано. Всего в Эстонии от коронавируса скончались 63 человека.

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LETA

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